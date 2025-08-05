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Худрук Электротеатра Станиславский устроил пьяный дебош: арбуз, потолок и разбитые лица – что произошло?

Режиссёр Виталий Лабутин задержан после пьяного дебоша в московском баре
1:06
Правда ТВ
Мигалка
Фото: commons.wikimedia.org by Remigiusz Józefowicz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Мигалка

Художественный руководитель "Электротеатра "Станиславский"" Виталий Лабутин вновь оказался в центре скандала.

В ночь на 4 августа он устроил пьяный дебош в баре на Автозаводской улице в Москве, сообщает Mash.

По данным издания, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения Лабутин вёл себя агрессивно. Он приставал к посетителям, хамил охране и разбил арбуз о сцену. Позже на этом месте поскользнулся один из гостей.

После выдворения из заведения режиссёр продолжил погром. Он выбил стекло входной двери, оторвал кусок потолка и нанёс несколько ударов по своей же машине. В результате инцидента двое человек получили травмы: одного ранили осколки стекла, девушке нанесли удар кулаком по лицу.

Лабутина задержали сотрудники полиции и доставили в отдел. Режиссёр отказался комментировать произошедшее.

Это уже не первый подобный случай: в марте он устроил дебош в баре на Тверской, где сломал нос бармену.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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