Худрук Электротеатра Станиславский устроил пьяный дебош: арбуз, потолок и разбитые лица – что произошло?

Режиссёр Виталий Лабутин задержан после пьяного дебоша в московском баре

1:06 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Фото: commons.wikimedia.org by Remigiusz Józefowicz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Мигалка

Художественный руководитель "Электротеатра "Станиславский"" Виталий Лабутин вновь оказался в центре скандала.

В ночь на 4 августа он устроил пьяный дебош в баре на Автозаводской улице в Москве, сообщает Mash.

По данным издания, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения Лабутин вёл себя агрессивно. Он приставал к посетителям, хамил охране и разбил арбуз о сцену. Позже на этом месте поскользнулся один из гостей.

После выдворения из заведения режиссёр продолжил погром. Он выбил стекло входной двери, оторвал кусок потолка и нанёс несколько ударов по своей же машине. В результате инцидента двое человек получили травмы: одного ранили осколки стекла, девушке нанесли удар кулаком по лицу.

Лабутина задержали сотрудники полиции и доставили в отдел. Режиссёр отказался комментировать произошедшее.

Это уже не первый подобный случай: в марте он устроил дебош в баре на Тверской, где сломал нос бармену.

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