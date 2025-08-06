Бактерия без балласта: учёные сократили ДНК и доказали, что жизнь гибче, чем мы думали

Учёные совершили революцию в генетике: они создали живой организм с укороченным ДНК, доказав, что жизнь может существовать с меньшим набором генетических кодов. Новый штамм бактерии Escherichia coli, получивший название Syn57, использует всего 57 кодонов вместо привычных 64 — и всё равно продолжает функционировать.
Ранее исследователи уже создавали версию с 61 кодоном. Теперь они пошли дальше — удалили "избыточные" участки генома и переписали более 100 тысяч кодонов. Это стало настоящим инженерным прорывом. Однако новая бактерия растёт медленнее: на удвоение популяции у неё уходит около четырёх часов, тогда как обычной — всего час.
Создание Syn57 открывает новые перспективы для генной инженерии: от синтеза лекарств до материалов будущего. Кроме того, такие организмы могут быть безопаснее — их гены не смогут случайно перейти к другим бактериям, если кодировка отличается. Учёные уверены: жизнь куда гибче, чем считалось раньше.
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