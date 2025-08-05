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Вопреки заявлениям: обнаружилась элитная недвижимость Макаревича* в России

Андрей Макаревич* сохранил элитную недвижимость в Подмосковье стоимостью 70 млн рублей
1:21
Правда ТВ
Андрей Макаревич
Фото: commons.wikimedia.org by putnik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Андрей Макаревич

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич* сохранил в собственности элитный коттедж в подмосковной деревне Подушкино.

Рыночная стоимость объекта, по данным издания SHOT, составляет около 70 миллионов рублей.

Как утверждает источник, музыкант приобрёл двухэтажный каменный дом площадью более 300 кв. м в 2008 году у артиста Леонида Ярмольника.

Участок земли под коттеджем с панорамными окнами занимает 1500 кв. м. Этот факт контрастирует с публичными заявлениями Макаревича об отсутствии в России недвижимости, работы и друзей.

"Во всех интервью Макаревич заявлял, что в России у него ничего не осталось. Только домик почему-то от всех скрыл", — отмечает SHOT.

Соседи видели музыканта в последний раз около шести лет назад, но он продолжает ежемесячно оплачивать охрану (около 5 тыс. рублей) и услуги клининга.

Несмотря на удалённый уход, состояние имения, по данным канала, ухудшается: дом покрывается плесенью, территория заросла, а внутри скопились грязь и пыль.

Продавать недвижимость Макаревич, как сообщается, не планирует.

* признан в России иностранным агентом по решению Минюста РФ

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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