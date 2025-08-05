Киты спасают дыхание людей своими фекалиями: как работает эта парадоксальная суперспособность

Учёные: фекалии китов способствуют выработке кислорода на планете

1:27 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кит

Фекалии китов помогают… людям дышать. Звучит странно, но это факт: около половины кислорода на планете производит фитопланктон — микроскопические водоросли, которые питаются именно благодаря питательным веществам, содержащимся в отходах жизнедеятельности китов.

Киты испражняются у поверхности моря, где много солнечного света. Это идеальная зона для фотосинтеза, и фитопланктон там активно размножается. А дальше по цепочке — кислород, пища для рыб, птиц и, в конечном итоге, для человека.

Кроме того, киты — отличные хранители углекислого газа. Одна особь за жизнь поглощает до 33 тонн CO₂. Для сравнения: дуб, живущий до 500 лет, способен удержать лишь около 12 тонн.

Но популяции китов под угрозой. За XX век было убито почти 3 миллиона особей, в том числе 90% синих китов. Сейчас они всё ещё под охраной, но восстанавливаются медленно. А ведь это самые крупные животные на Земле — до 33 метров в длину и 200 тонн веса.

Учёные отмечают: современные особи мельче — около 25-32 метров. Они питаются исключительно крилем, пропуская тонны воды через специальные костяные пластины, как через сито. Некоторые могут съедать до 6 тонн криля в день.

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