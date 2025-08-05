Турбулентность, запах и бессонница: какие места в самолёте могут испортить весь полёт

Не все места в самолёте одинаково удобны — и пилоты это подтверждают. По их словам, есть сиденья, которых лучше избегать, пишет венгерское издание life.hu.
Самые неудачные — в хвосте самолёта. Там сильнее ощущается турбулентность. А ещё — выход далеко, и после посадки придётся дольше ждать, пока разрешат выйти. Если у вас слабый вестибулярный аппарат — держитесь подальше от этого сектора.
Проблемны и места рядом с туалетом. Кажется удобно — близко. Но постоянные запахи, хлопанье двери и суета пассажиров могут сильно испортить полёт, особенно если вы хотите поспать.
Места посередине между двумя пассажирами тоже не радуют: ни к окну не подойти, ни встать свободно. Пространства почти нет, и за подлокотник придётся бороться.
Не лучшими считаются и сиденья над крылом — вид почти отсутствует, а шум от мотора сильнее. А вот в плане устойчивости — наоборот, это самый «спокойный» участок.
И ещё — остерегайтесь мест, у которых не откидывается спинка. Обычно это ряды перед аварийными выходами или у стенки.
Если хотите комфортно долететь — заранее изучите схему салона. Сегодня есть сайты и приложения, которые подскажут, где сидеть лучше, а где — хуже.
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