Турбулентность, запах и бессонница: какие места в самолёте могут испортить весь полёт

Пилоты назвали самые неудобные места в самолёте

1:24 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Фото: commons.wikimedia.org by Government of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ SSJ-100 MAKS2011

Не все места в самолёте одинаково удобны — и пилоты это подтверждают. По их словам, есть сиденья, которых лучше избегать, пишет венгерское издание life.hu.

Самые неудачные — в хвосте самолёта. Там сильнее ощущается турбулентность. А ещё — выход далеко, и после посадки придётся дольше ждать, пока разрешат выйти. Если у вас слабый вестибулярный аппарат — держитесь подальше от этого сектора.

Проблемны и места рядом с туалетом. Кажется удобно — близко. Но постоянные запахи, хлопанье двери и суета пассажиров могут сильно испортить полёт, особенно если вы хотите поспать.

Места посередине между двумя пассажирами тоже не радуют: ни к окну не подойти, ни встать свободно. Пространства почти нет, и за подлокотник придётся бороться.

Не лучшими считаются и сиденья над крылом — вид почти отсутствует, а шум от мотора сильнее. А вот в плане устойчивости — наоборот, это самый «спокойный» участок.

И ещё — остерегайтесь мест, у которых не откидывается спинка. Обычно это ряды перед аварийными выходами или у стенки.

Если хотите комфортно долететь — заранее изучите схему салона. Сегодня есть сайты и приложения, которые подскажут, где сидеть лучше, а где — хуже.

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