Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Большинство современных турбомоторов работают на АИ-92 и АИ-95
Натуральный уход за волосами: как использовать лимон, чай и огурец после мытья
Режим самоочистки стиральной машины устранит запах и плесень без химии
Гости не хотят уезжать: как отели ОАЭ завлекают отдыхающих
Почему компост перестаёт разлагаться и как это исправить — объясняют агрономы
Экономика Германии под ударом? Чего ждать после сделки США и Европы
Как поза во время сна и подушка могут ускорить появление морщин — дерматологи объяснили механизм
Нужно ли поднимать тяжести, чтобы нарастить мышечную массу?
Марго Робби может сыграть в ремейке фильма Тима Бёртона Атака 50-футовой женщины

Российский комик поделился шокирующим секретом об американцах: что их волнует на самом деле?

Незлобин о жизни в США: что на самом деле интересует американцев в России
1:12
Правда ТВ
Александр Незлобин
Фото: Telegram by Telegram-канал Александра Незлобина, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Александр Незлобин

Комик Александр Незлобин в эфире YouTube-шоу "Культурная разница" поделился наблюдениями о жизни в Соединённых Штатах.

Он отметил, что американцы практически не обсуждают с ним глобальную политику или дипломатические отношения между Россией и США.

"Всё, что у меня в Америке спрашивали про Россию: "О, а далеко лететь?" — привёл пример юморист, подчеркнув разницу в темах для разговоров.

Отдельно Незлобин рассказал о попытках построить карьеру на английском языке, охарактеризовав этот процесс фразой: "Ни шатко ни валко". По его словам, прогресс есть, но значительных достижений пока нет.

"Всё развивается, но похвастаться пока нечем. Много где уже выступал, и многих, кого видел, но я очень плохо поддаюсь обучению языкам", — признался артист, объясняя трудности.

В шутливой манере Незлобин упомянул о радикальном методе улучшения языка. Он пошутил, что подумывал завести любовницу в Америке, отметив, что даже его супруга была бы не против этой идеи лишь из-за её очевидных плюсов: изучения языка и получения американских документов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
У гигантского осьминога 9 мозгов и 3 сердца — он управляет каждой рукой отдельно
Домашние животные
У гигантского осьминога 9 мозгов и 3 сердца — он управляет каждой рукой отдельно Аудио 
Отжимания: сколько нужно делать в вашем возрасте по мнению экспертов
Новости спорта
Отжимания: сколько нужно делать в вашем возрасте по мнению экспертов Аудио 
Пересечение двойной сплошной с пунктиром грозит штрафом или лишением прав
Авто
Пересечение двойной сплошной с пунктиром грозит штрафом или лишением прав Аудио 
Популярное
Глубже, чем когда-либо: новый спутник увидел невидимую Землю — кадры, которые меняют всё

Новый спутник Biomass впервые показывает, что скрыто под лесами, льдами и пустынями — от углерода до древней истории Земли.

Новый спутник зафиксировал объемы лесной массы и структуру ледников
Ветеринары предупредили: клещи угрожают домашним кошкам круглый год
Невидимый захватчик уже в доме: кошки страдают, а хозяева не догадываются
Пустые тренировки: почему мышцы не растут даже с тренировками по 5 раз в неделю
Леопон: уникальный гибрид, который не смог выжить в мире животных — кто и зачем создавал этих зверей
Сделка Трампа и Европы на 1,35 триллиона: кто выиграет, а кто проиграет Юрий Бочаров Твердотельные vs литий-ионные аккумуляторы: битва за будущее электромобилей Сергей Милешкин Гуцул просит Путина о помощи: что стоит за приговором в Молдавии Любовь Степушова
10 лет в приюте, и вдруг Ибица: как собака устроила себе отпуск, который изменил её жизнь навсегда
Корм для кошек, которому доверяют ветеринары — в чём их главный секрет
Пунктир внутри сплошной — не сигнал, а приговор: как ошибка стала причиной лишения прав
Пунктир внутри сплошной — не сигнал, а приговор: как ошибка стала причиной лишения прав
Последние материалы
Нужно ли поднимать тяжести, чтобы нарастить мышечную массу?
Марго Робби может сыграть в ремейке фильма Тима Бёртона Атака 50-футовой женщины
Избыток сахара в рационе ускоряет старение кожи и суставов — сообщают врачи
Уклы Кая на Зилиме признана одной из главных природных достопримечательностей Башкирии
Передние ножки дивана и кресел должны стоять на ковре — правило дизайнеров
Как кошки показывают привязанность к человеку: объяснение зоопсихологов
Яндекс выплатит дивиденды: определён последний день покупки акций
Новое исследование: мозг и кишечник связаны мгновенным каналом связи
Агрономы рекомендуют удалять плоды с картофеля после цветения для увеличения урожая
Владельцы в России быстрее всего отказываются от Haval, Geely и BMW
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.