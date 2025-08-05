Российский комик поделился шокирующим секретом об американцах: что их волнует на самом деле?

Незлобин о жизни в США: что на самом деле интересует американцев в России

1:12 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Фото: Telegram by Telegram-канал Александра Незлобина, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Александр Незлобин

Комик Александр Незлобин в эфире YouTube-шоу "Культурная разница" поделился наблюдениями о жизни в Соединённых Штатах.

Он отметил, что американцы практически не обсуждают с ним глобальную политику или дипломатические отношения между Россией и США.

"Всё, что у меня в Америке спрашивали про Россию: "О, а далеко лететь?" — привёл пример юморист, подчеркнув разницу в темах для разговоров.

Отдельно Незлобин рассказал о попытках построить карьеру на английском языке, охарактеризовав этот процесс фразой: "Ни шатко ни валко". По его словам, прогресс есть, но значительных достижений пока нет.

"Всё развивается, но похвастаться пока нечем. Много где уже выступал, и многих, кого видел, но я очень плохо поддаюсь обучению языкам", — признался артист, объясняя трудности.

В шутливой манере Незлобин упомянул о радикальном методе улучшения языка. Он пошутил, что подумывал завести любовницу в Америке, отметив, что даже его супруга была бы не против этой идеи лишь из-за её очевидных плюсов: изучения языка и получения американских документов.

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