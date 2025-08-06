Я слабая: Лариса Гузеева шокировала признанием о своей уязвимости

Звезда ТВ спряталась за очками: почему Лариса Гузеева боится поклонников

1:09 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Фото: commons.wikimedia.org by Guzeeva-kremlin.jpeg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лариса Гузеева

Телеведущая Лариса Гузеева рассказала, что на улице намеренно "притворяется невидимой", скрывая лицо за очками.

По словам Гузеевой, это её способ защиты "от сумасшедших людей". Актриса пояснила, что пугается, когда к ней подходят поклонники.

"Они лезут по наивности, по простоте своей, может быть, даже по любви, по обожанию. Но меня это очень пугает. Я не хочу. Мне от этого тяжело", — заявила она в интервью "Собаке.ru".

Гузеева подчеркнула, что избегает общения не из-за усталости от популярности, а именно из страха. Она назвала себя живым человеком, которого можно обидеть.

Звезда откровенно призналась, что с определённого возраста "перестала держать удар" перед критиками и недоброжелателями.

"На самом деле я слабая. То, что люди считывают, как мою жесткость или агрессию, к силе не имеет никакого отношения. Это от большой уязвимости", — отметила Гузеева.

Она добавила, что больше не выдерживает разочарований, которые приносит публичная жизнь.

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