Отравление в раю: десятки россиян слегли после ужина в отеле мечты

Shot: российские туристы отравились креветками в отеле Iberostar на Кубе

Фото: commons.wikimedia.org by AndyLeungHK, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Куба

На Кубе десятки российских туристов отравились креветками. Инцидент произошёл в пятизвёздочном отеле Iberostar Selection Varadero в Варадеро, сообщает Telegram-канал Shot.

По словам пострадавших, морепродукты на гриле с самого начала вызвали подозрение — креветки выглядели несвежими. Уже через несколько часов после ужина туристы пожаловались на боли в животе, рвоту и повышение температуры.

Сотрудники гостиницы отравление отрицают. По их версии, у отдыхающих просто случилась акклиматизация. Между тем, 12-дневный отдых в этом отеле обошёлся туристам в 350 тысяч рублей на двоих.

Ранее россияне жаловались на аллергию после купания в море на курортах Турции, Египта и Мальдив. Люди отмечали появление зуда и высыпаний.

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