Цекало вернулся в Москву: ради чего продюсер оставил США?

Александр Цекало вернулся в Россию для съёмок сериала о бальных танцах

1:25 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Фото: Own work by Ibrahim Akdemir, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Съемки

Продюсер и шоумен Александр Цекало прибыл в Москву после пребывания в Соединённых Штатах. Его возвращение связано со стартом съёмочного процесса нового проекта.

По данным Telegram-канала "Хуже и не скажешь", Цекало приехал в Россию для работы над сериалом. Проект посвящён напряжённой борьбе за чемпионский титул в бальной латине.

Фотографии, опубликованные каналом, запечатлели Цекало во время прогулки с женой Дариной Эрвин. Пара выгуливала собаку в столице.

На снимках Эрвин одета в коричневые легинсы, розовые сабо на платформе и чёрное худи. Сам продюсер был в футболке, джинсах и кроссовках, с крупной чёрной спортивной сумкой.

Источник утверждает, что целью визита супругов являются именно съёмки сериала под названием "Джайв". В главной роли в проекте снимается актёр Антон Васильев.

Официальный старт производства был анонсирован создателями накануне. Они также поделились фотографиями со съёмочной площадки, где присутствовал Цекало.

Отметим, что некоторые СМИ сообщали о возможном возвращении пары в Россию ещё в мае 2025 года. Тогда Цекало и Эрвин были замечены на церемонии вручения премии АПКит.

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