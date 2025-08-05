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Цекало вернулся в Москву: ради чего продюсер оставил США?

Александр Цекало вернулся в Россию для съёмок сериала о бальных танцах
1:25
Правда ТВ
Съемки
Фото: Own work by Ibrahim Akdemir, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Съемки

Продюсер и шоумен Александр Цекало прибыл в Москву после пребывания в Соединённых Штатах. Его возвращение связано со стартом съёмочного процесса нового проекта.

По данным Telegram-канала "Хуже и не скажешь", Цекало приехал в Россию для работы над сериалом. Проект посвящён напряжённой борьбе за чемпионский титул в бальной латине.

Фотографии, опубликованные каналом, запечатлели Цекало во время прогулки с женой Дариной Эрвин. Пара выгуливала собаку в столице.

На снимках Эрвин одета в коричневые легинсы, розовые сабо на платформе и чёрное худи. Сам продюсер был в футболке, джинсах и кроссовках, с крупной чёрной спортивной сумкой.

Источник утверждает, что целью визита супругов являются именно съёмки сериала под названием "Джайв". В главной роли в проекте снимается актёр Антон Васильев.

Официальный старт производства был анонсирован создателями накануне. Они также поделились фотографиями со съёмочной площадки, где присутствовал Цекало.

Отметим, что некоторые СМИ сообщали о возможном возвращении пары в Россию ещё в мае 2025 года. Тогда Цекало и Эрвин были замечены на церемонии вручения премии АПКит. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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