Цекало вернулся в Москву: ради чего продюсер оставил США?

Продюсер и шоумен Александр Цекало прибыл в Москву после пребывания в Соединённых Штатах. Его возвращение связано со стартом съёмочного процесса нового проекта.
По данным Telegram-канала "Хуже и не скажешь", Цекало приехал в Россию для работы над сериалом. Проект посвящён напряжённой борьбе за чемпионский титул в бальной латине.
Фотографии, опубликованные каналом, запечатлели Цекало во время прогулки с женой Дариной Эрвин. Пара выгуливала собаку в столице.
На снимках Эрвин одета в коричневые легинсы, розовые сабо на платформе и чёрное худи. Сам продюсер был в футболке, джинсах и кроссовках, с крупной чёрной спортивной сумкой.
Источник утверждает, что целью визита супругов являются именно съёмки сериала под названием "Джайв". В главной роли в проекте снимается актёр Антон Васильев.
Официальный старт производства был анонсирован создателями накануне. Они также поделились фотографиями со съёмочной площадки, где присутствовал Цекало.
Отметим, что некоторые СМИ сообщали о возможном возвращении пары в Россию ещё в мае 2025 года. Тогда Цекало и Эрвин были замечены на церемонии вручения премии АПКит.
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