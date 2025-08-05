Вклад под защитой: до какой суммы проценты остаются без налога

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1:15
Правда ТВ
списание долгов
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
списание долгов

С 2025 года в России меняются правила налогообложения доходов по банковским вкладам. Об этом сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин. Он подчеркнул: изменения нацелены на поддержку граждан с умеренными доходами, а для большинства ставка налога останется прежней — 13%.

Налогом облагаются только проценты, которые превышают необлагаемый лимит. В 2025 году этот лимит — 210 тысяч рублей. Его рассчитывают как 1 миллион, умноженный на максимальную ключевую ставку ЦБ в 2024 году. Она достигала 21%.

Если доход выше лимита, применяется ставка 13%. Если превышение составит больше 2,4 миллиона рублей — ставка вырастет до 15%.

Есть и послабления: теперь неиспользованный лимит можно перенести на следующий год. Это снизит налоговую нагрузку. А еще налоги не берут с вкладов под 1% годовых, с эскроу-счетов и наследуемых доходов.

При этом вкладчики сами ничего считать не должны. Банки передают все данные в налоговую.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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