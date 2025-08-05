Тихое вымирание: в России могут исчезнуть 129 городов

РАНХиГС: в России под риском исчезновения находятся 129 малых городов

0:57 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мегаполис в смоге

В России под угрозой исчезновения находятся 129 малых городов. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование РАНХиГС. В таких населённых пунктах живут около 3,4 миллиона человек. За последние 10 лет их стало меньше на 314 тысяч.

Основные причины — отток населения, падение занятости и закрытие малого бизнеса. Сильнее всего пострадали северные города с угольной, металлургической и лесной промышленностью, а также удалённые населённые пункты в депрессивных регионах.

Заведующий лабораторией экономики развития Степан Земцов отметил, что процесс "сжатия" может длиться десятилетиями. Но, по его словам, это не всегда конец. Малый город может ожить, если туда придут инвестиции, появятся турпроекты или вернётся производство.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.