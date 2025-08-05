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Режим ЧС из-за нефти: Румынию парализовали поставки из Азербайджана

В Румынии ввели режим ЧС из-за загрязнённой нефти из Азербайджана
1:06
Правда ТВ
Нефте добыча
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Нефте добыча

В Румынии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за загрязнённой нефти из Азербайджана. Об этом сообщили в Минэнерго страны. Проблема — в высоком содержании органических хлоридов, которые могут повредить оборудование на НПЗ.

Компания OMV Petrom приняла одну такую партию — 92 тысячи тонн сырья. Вторую отгрузку, тоже из Турции, отказалась брать. Чтобы компенсировать нехватку, OMV запросила из аварийных запасов 80 тысяч тонн нефти и 30 тысяч тонн дизеля. ЧП позволило правительству одобрить это решение. Ведомство уже уведомило Еврокомиссию.

С похожей ситуацией столкнулись и в других странах. British Petroleum заявила о хлорорганике в нефти из трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Загрязнение подтвердили также итальянская Eni и австрийская OMV.

По данным Bloomberg, спрос на азербайджанскую нефть резко упал. Партии марки Azeri Light продаются по рекордно низким ценам.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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