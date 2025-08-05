Режим ЧС из-за нефти: Румынию парализовали поставки из Азербайджана

В Румынии ввели режим ЧС из-за загрязнённой нефти из Азербайджана

1:06 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Нефте добыча

В Румынии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за загрязнённой нефти из Азербайджана. Об этом сообщили в Минэнерго страны. Проблема — в высоком содержании органических хлоридов, которые могут повредить оборудование на НПЗ.

Компания OMV Petrom приняла одну такую партию — 92 тысячи тонн сырья. Вторую отгрузку, тоже из Турции, отказалась брать. Чтобы компенсировать нехватку, OMV запросила из аварийных запасов 80 тысяч тонн нефти и 30 тысяч тонн дизеля. ЧП позволило правительству одобрить это решение. Ведомство уже уведомило Еврокомиссию.

С похожей ситуацией столкнулись и в других странах. British Petroleum заявила о хлорорганике в нефти из трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Загрязнение подтвердили также итальянская Eni и австрийская OMV.

По данным Bloomberg, спрос на азербайджанскую нефть резко упал. Партии марки Azeri Light продаются по рекордно низким ценам.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.