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Иностранный след в Курской атаке: в списке наёмников — Британия, Бразилия, Перу

СК РФ: при атаке на Курскую область в рядах ВСУ были наёмники из 10 стран
1:12
Правда ТВ
Карта Суджанского района Курской области
Фото: Карты Google by Pravda.ru is licensed under Pravda.Ru
Карта Суджанского района Курской области

Во время недавнего нападения на Курскую область в составе украинской армии действовали иностранные наёмники. Об этом рассказал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью kp. ru. По его словам, среди нападавших — граждане сразу нескольких стран, включая Грузию, Данию, Колумбию, Швецию, Норвегию, Парагвай, Перу, Великобританию и Бразилию. Сейчас идёт работа по уточнению их числа.

Бастрыкин добавил, что Украина использовала не только старое советское и украинское оружие, но и современные системы, поставленные странами НАТО. Следствие зафиксировало применение американских HIMARS и ATACMS, чешских "Вампиров", британских ракет Storm Shadow, гаубиц M777 и САУ "Паладин".

Также использовались западные танки и бронетехника. Среди них — немецкие Leopard 2, британские Challenger 2, польские PT-91 и машины американского и европейского производства — такие как M113, Bradley, Stryker и другие.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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