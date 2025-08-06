Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему нельзя откладывать уборку картофеля: мнение специалистов
Успех в цветении: правильное время для ухода за сиренью
Рабочая неделя педагогов: какие нормы утверждены
Удаление катализатора в машине: последствия и законность
Учёные из Великобритании и Кубы начали спасение улиток от вымирания
Кофе усиливает вкус шоколадных десертов — рекомендация от actualno.com
Ксамил в Албании вошёл в топ самых красивых пляжей мира в 2025 году по версии Enjoytravel
MIUI против вас: простые настройки — и ваш Xiaomi работает быстрее
Один цвет, но столько стиля: как носить монохром и не быть скучной

Секрет долголетия не в марафоне: что даёт всего 15 минут в день

15 минут быстрой ходьбы в день снижают риск смерти на 20% — AJPM
1:02
Правда ТВ
Мужчина в наушниках
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Мужчина в наушниках

Чтобы прожить дольше, не нужно быть марафонцем. Всего 15 минут быстрой ходьбы в день снижают риск смерти почти на 20 процентов. Об этом говорится в новой публикации в журнале American Journal of Preventive Medicine.

Учёные проанализировали данные почти 80 тысяч человек — в основном людей с низким доходом и афроамериканцев из юго-восточных штатов США. Даже среди тех, кто уже занимался лёгкой физической активностью, быстрая ходьба дополнительно снижала риски, особенно сердечно-сосудистые.

Исследователи подчёркивают: чтобы получить эффект, важен не столько объём, сколько темп. Так, три часа медленной ходьбы давали меньший результат, чем 15 минут активной.

Быстрая ходьба — это простая, доступная и безопасная нагрузка. Она укрепляет сердце, улучшает насыщение организма кислородом и помогает контролировать вес, давление и уровень холестерина.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Парламент ЛНР утвердил передачу бесхозного жилья в госсобственность
Недвижимость
Парламент ЛНР утвердил передачу бесхозного жилья в госсобственность Аудио 
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет
Домашние животные
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет Аудио 
ЗиЛ-4102: лимузин для элиты стал символом упущенных возможностей нашего времени
Авто
ЗиЛ-4102: лимузин для элиты стал символом упущенных возможностей нашего времени Аудио 
Популярное
Леопон: уникальный гибрид, который не смог выжить в мире животных — кто и зачем создавал этих зверей

Леопоны — это редкий гибрид льва и леопарда, который захватил внимание в начале 20 века. Узнайте, почему их разведение привело к этическим спорам и стали ли они жертвами моды.

Леопоны — гибриды, которые существуют только в неволе и не имеют потомства
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет
325 миллионов лет спустя: в крупнейшей пещере мира найдены останки доисторических морских чудовищ
Акулы пытались напасть и были парализованы: природа нашла способ поставить акулу на место
Универсальный, прочный, гибкий: один материал для упаковки, одежды и даже для электроники
Сделка Трампа и Европы на 1,35 триллиона: кто выиграет, а кто проиграет Юрий Бочаров Твердотельные vs литий-ионные аккумуляторы: битва за будущее электромобилей Сергей Милешкин Гуцул просит Путина о помощи: что стоит за приговором в Молдавии Любовь Степушова
Шокирующее заявление психолога о Диброве: зачем ему тест на отцовство?
Реликт древности в 21 веке: как амфибия с свиноподобным носом скрывается от мира под землей
Кто прав, кто виноват? Гузеева поставила Шаляпина на место, но он ответил не менее жёстко
Кто прав, кто виноват? Гузеева поставила Шаляпина на место, но он ответил не менее жёстко
Последние материалы
Почему нельзя откладывать уборку картофеля: мнение специалистов
Успех в цветении: правильное время для ухода за сиренью
Рабочая неделя педагогов: какие нормы утверждены
Удаление катализатора в машине: последствия и законность
Учёные из Великобритании и Кубы начали спасение улиток от вымирания
15 минут быстрой ходьбы в день снижают риск смерти на 20% — AJPM
Кофе усиливает вкус шоколадных десертов — рекомендация от actualno.com
Ксамил в Албании вошёл в топ самых красивых пляжей мира в 2025 году по версии Enjoytravel
MIUI против вас: простые настройки — и ваш Xiaomi работает быстрее
Один цвет, но столько стиля: как носить монохром и не быть скучной
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.