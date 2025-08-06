Секрет долголетия не в марафоне: что даёт всего 15 минут в день

15 минут быстрой ходьбы в день снижают риск смерти на 20% — AJPM

1:02 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Мужчина в наушниках

Чтобы прожить дольше, не нужно быть марафонцем. Всего 15 минут быстрой ходьбы в день снижают риск смерти почти на 20 процентов. Об этом говорится в новой публикации в журнале American Journal of Preventive Medicine.

Учёные проанализировали данные почти 80 тысяч человек — в основном людей с низким доходом и афроамериканцев из юго-восточных штатов США. Даже среди тех, кто уже занимался лёгкой физической активностью, быстрая ходьба дополнительно снижала риски, особенно сердечно-сосудистые.

Исследователи подчёркивают: чтобы получить эффект, важен не столько объём, сколько темп. Так, три часа медленной ходьбы давали меньший результат, чем 15 минут активной.

Быстрая ходьба — это простая, доступная и безопасная нагрузка. Она укрепляет сердце, улучшает насыщение организма кислородом и помогает контролировать вес, давление и уровень холестерина.

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