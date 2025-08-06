Мокрая дорога — сухой итог: почему водители теряют управление на ровном месте

Автоэксперт Похмелкин назвал главную опасность при езде по сырому асфальту

1:04 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) торможение на мокрой трассе

Сырая дорога — не шутка. По словам автоэксперта Виктора Похмелкина, именно она часто становится причиной ДТП. Главная опасность — аквапланирование. Машина теряет сцепление с дорогой, и водитель просто перестаёт её контролировать.

Чаще всего это происходит из-за высокой скорости. Похмелкин предупреждает: чем быстрее едем по мокрому асфальту — тем выше риск. А вот при медленном движении справиться с заносом гораздо легче.

Ещё одна ошибка — игнорировать лужи. Эксперт советует перед ними тормозить или объезжать. Ведь под водой может быть всё что угодно — ямы, камни, осколки.

И не забывайте об этике. Некоторые водители срываются в лужи на скорости и обливают пешеходов. Или заливают грязью встречных. По мнению Похмелкина, это уже не ошибка, а хамство.

Главный совет — ехать аккуратно. Включить фары и быть внимательным. Только так можно сохранить и машину, и нервы.

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