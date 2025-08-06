Яма на дороге — не приговор: что нужно сделать, чтобы вернуть деньги за ремонт

Автоэксперт Крохмаль: за ущерб от ямы на дороге отвечает владелец этой дороги

0:55 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Страховщик осматривает машину после ДТП

Если попали в выбоину и повредили машину — есть шанс вернуть деньги за ремонт. Как это сделать, рассказал автоэксперт Константин Крохмаль.

Первое — важно зафиксировать сам факт: сфотографировать яму, снять видео с регистратора, записать показания свидетелей. Лучше всего вызвать инспектора ГИБДД. Это поможет в суде доказать, что именно яма повредила авто.

Дальше — нужно выяснить, кому принадлежит дорога. Как правило, это местные органы власти. Иск подаётся на владельца дороги, а не на подрядчика, который клал асфальт.

Крохмаль уверен: шансы выиграть в суде высоки. Главное — не терять время. Сначала фиксируете повреждения, потом — ремонтируете машину, и прикладываете чеки к иску. Эксперт называет этот процесс простым — главное, всё правильно оформить и сделать вовремя.

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