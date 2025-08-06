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Снимать можно, но не везде: где пешеход рискует, включая камеру на инспектора

Юрист Алёшкин: снимать инспектора ГИБДД на улице не запрещено
1:00
Правда ТВ
Инспектор ГАИ
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Инспектор ГАИ

Пешеходы вправе снимать инспектора ГИБДД на камеру — если тот работает в общественном месте. Об этом рассказал юрист Андрей Алёшкин.

Он пояснил: если инспектор просто регулирует движение на дороге, то запретить съёмку он не может. Более того, по словам эксперта, в некоторых случаях видеозапись может быть даже полезна — например, если нужно зафиксировать противоправные действия.

Но есть и исключения. Если инспектор находится не в общественном месте, а, скажем, внутри отделения полиции — снимать уже нельзя. Алёшкин напомнил: отдел — это режимный объект, и там видеосъёмка ограничена по закону. На таких объектах обычно висят предупреждающие таблички.

По словам юриста, съёмка запрещена либо внутренними правилами, либо федеральным законодательством. Под охраной ФСО, например, находятся особо важные объекты, где нельзя снимать ни внутри, ни снаружи.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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