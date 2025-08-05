Неофициально, но обязательно: как школы превращают родителей в спонсоров

Сбор денег в школах законен только по решению родителей — адвокат Князев

0:55 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ школьный рюкзак

Собирать деньги в школах на кулеры, шторы и туалетную бумагу можно — но только если это инициатива самих родителей. Об этом напомнил адвокат Андрей Князев, глава Московской коллегии адвокатов.

По его словам, если сборы организует администрация школы — это уже нарушение закона. Такие действия могут привести как минимум к увольнениям, а в некоторых случаях — и к административной ответственности.

Князев уточнил: родительский комитет вправе собирать средства, например, на подарки учителям, на 8 Марта, 23 Февраля или на кулер в класс — если это всё делается добровольно.

Юрист подчеркнул: базовое финансирование должно покрывать основные потребности. Вроде парт, штор и письменных принадлежностей. Школа не должна просить родителей скидываться на самое необходимое.

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