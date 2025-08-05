Смертельный паразит для собак уже рядом: заражаются уже почти по всей Европе

Ветеринары предупреждают о риске заражения собак сердечным червём после поездок в Европу

1:09 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Отдых с питомцем

Ветеринары бьют тревогу: собаки, которые путешествуют с хозяевами на юг Европы, а теперь и в Словакию или Венгрию, могут привезти домой смертельно опасного паразита — так называемого сердечного червя.

Этого паразита переносят комары. Он проникает в кровь животного и поселяется в сосудах лёгких и сердце. Болезнь развивается медленно. Первые симптомы — слабость, кашель и одышка — могут появиться через полгода после поездки. Если не лечить, возможна сердечная недостаточность.

Лечение тяжёлое и дорогое. Иногда червей приходится удалять хирургически. Ветеринары подчёркивают: проще предотвратить заражение. Достаточно перед поездкой дать собаке антигельминтик и использовать репеллент. А по возвращении — сделать тест крови через несколько месяцев.

В Чехии пока не зафиксировано заражений без выезда за границу, но, по словам паразитолога Давида Модржы, риск растёт. Поэтому специалисты советуют заранее консультироваться с ветеринаром перед каждой поездкой.

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