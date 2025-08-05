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Никто не ожидал, но победила она: Subaru обошла всех — даже Toyota и BMW остались позади

Subaru стала лидером рейтинга Consumer Reports — обошла даже Toyota и BMW
0:53
Правда ТВ
Subaru XV
Фото: Wikipedia by Overlaet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Subaru XV

Некоммерческая организация Consumer Reports признала Subaru лучшей маркой автомобилей 2025 года в США. Японский бренд обошёл даже Toyota, Lexus и BMW.

Эксперты учитывали надёжность, безопасность, отзывы владельцев и поведение машин на дороге. Представитель организации Стивен Элек пояснил: успех Subaru в том, что почти все модели используют одни и те же проверенные системы. Это снижает риск поломок при обновлении авто.

В Греции марка продаёт четыре кроссовера, включая электромобиль Solterra. А в 2026 году ожидаются ещё три "зелёные" новинки — обновлённый Solterra, компактный Uncharted и электрическая версия Outback. Всё это — шаг Subaru к укреплению позиций в Европе.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Subaru стала лидером рейтинга Consumer Reports — обошла даже Toyota и BMW
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