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Запад уходит, Китай не ждёт: автогиганты один за другим сдают позиции

Суд в Китае признал Stellantis банкротом — убытки составили миллиард евро
1:04
Правда ТВ

Автомобильный гигант Stellantis официально признан банкротом в Китае. Суд в Чанше завершает историю кооперации итало-американского концерна с местной GAC. Убытки — около миллиарда евро. Это ещё один сигнал: китайский рынок всё меньше интересуется иностранными марками.

Китайцы всё чаще выбирают свои авто, особенно электромобили. Европейцы и американцы не успели за трендом. Renault свернул производство ещё в 2020-м, Mitsubishi ушёл, остался только Nissan — и тот с проблемами.

Даже премиум-сегмент страдает. Продажи Porsche в Китае рухнули на 28% за год. Китайские бренды теперь конкурируют и в классе люкс — с машинами вроде SU7 от Xiaomi.

А вот Volkswagen пока держится — 2,9 миллиона продаж в год. Его спасает долгая история в Китае. Но и этот успех не гарантирован. Китайский рынок становится всё более закрытым для Запада.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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