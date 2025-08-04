Четырёхгранная тёрка есть почти на каждой кухне. Обычно её используют для сыра, морковки или кабачка. Но у неё есть одна сторона, которую все обходят стороной — мелкая, рифлёная, пишет венгерское издание nosalty.hu.
Эта "нелюбимая" сторона — настоящая находка. Она отлично справляется с цедрой лимона или лайма. Подходит и для чеснока — натирается в пюре. Сюда же — имбирь и даже мускатный орех.
Остальные стороны — привычные. Крупные и средние отверстия — для овощей, мягкого сыра и фруктов. А плоская, как у мандолины, нарезает тонкие ленточки из морковки или кабачка — удобно для салатов.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, сколько отжиманий вы должны делать в соответствии с вашим возрастом по рекомендациям специалистов. Оцените свою физическую форму и узнайте, как на нее влияют факторы.