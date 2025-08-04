Кухонный изгой оказался мастером: как забытая сторона тёрки спасает рецепты

В Венгрии рассказали, для чего на кухонной тёрке нужна мелкая рифлёная сторона

0:46 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Фото: Freepik is licensed under public domain Терка

Четырёхгранная тёрка есть почти на каждой кухне. Обычно её используют для сыра, морковки или кабачка. Но у неё есть одна сторона, которую все обходят стороной — мелкая, рифлёная, пишет венгерское издание nosalty.hu.

Эта "нелюбимая" сторона — настоящая находка. Она отлично справляется с цедрой лимона или лайма. Подходит и для чеснока — натирается в пюре. Сюда же — имбирь и даже мускатный орех.

Остальные стороны — привычные. Крупные и средние отверстия — для овощей, мягкого сыра и фруктов. А плоская, как у мандолины, нарезает тонкие ленточки из морковки или кабачка — удобно для салатов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.