Садоводы, не убирайте лопаты! Август — отличное время для посадки многолетников, которые порадуют цветением до самой осени. Главное — выбирать засухоустойчивые и солнцелюбивые растения, сообщает thespruce.com.
Например, садовая хризантема — один из главных символов осени. Она начинает цвести в сентябре и держится до середины октября.
Если хотите что-то пониже, подойдут анемоны японские и очиток Autumn Joy — неприхотливые и красиво цветущие. А вот шалфей русский и эхинацея прекрасно чувствуют себя в жару и почти не нуждаются в поливе.
Также в списке — айстры Новой Англии, дневные лилии, рудибекия, кореопсис, георгины и гелениум. Все они любят солнце и легко приживаются в августовскую почву.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Новый спутник Biomass впервые показывает, что скрыто под лесами, льдами и пустынями — от углерода до древней истории Земли.