Все сажают весной, а самые красивые цветы — сейчас: посадил это в августе и не бегаю с лейкой до осени

Садоводы призвали сажать засухоустойчивые многолетники в августе

0:54 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Фото: commons.wikimedia.org by Bernard Spragg. NZ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анемона

Садоводы, не убирайте лопаты! Август — отличное время для посадки многолетников, которые порадуют цветением до самой осени. Главное — выбирать засухоустойчивые и солнцелюбивые растения, сообщает thespruce.com.

Например, садовая хризантема — один из главных символов осени. Она начинает цвести в сентябре и держится до середины октября.

Если хотите что-то пониже, подойдут анемоны японские и очиток Autumn Joy — неприхотливые и красиво цветущие. А вот шалфей русский и эхинацея прекрасно чувствуют себя в жару и почти не нуждаются в поливе.

Также в списке — айстры Новой Англии, дневные лилии, рудибекия, кореопсис, георгины и гелениум. Все они любят солнце и легко приживаются в августовскую почву.

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