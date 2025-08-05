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Приговорил к фигурному катанию: признание Авербуха вызвало бурю негодования в Сети

Авербух приговорил дочь к фигурному катанию: в Сети негодуют из-за методов воспитания
1:08
Правда ТВ
Илья Авербух
Фото: commons.wikimedia.org by A.Morgunovskaya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Илья Авербух

Фигурист Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова столкнулись с противоречиями в воспитании сына Льва и дочери Лии.

Арзамасова, выступая против "шантажа" вроде лишения мультиков, предпочитает вовлекать ребёнка через игры и поощрения.

"Я категорически против ультиматумов", — заявила звезда "Папиных дочек" изданию StarHit.

Авербух, воспитанный в советской традиции, признал: "Если бы не Лиза, я бы мог и приложить". Он отметил, что жена подробно разбирает с сыном каждую провинность, из-за чего ему "некомфортно" применять строгость.

Относительно дочери фигурист непреклонен: "Лию я уже приговорил к фигурному катанию. В два года наденем коньки".

Эти откровения вызвали волну возмущения в соцсетях. Пользователей возмутил гендерный дисбаланс: "У мальчика есть выбор, а девочку сразу "приговорили"?", а также формулировка о физических наказаниях: "Некомфортно врезать? Это как вообще?".

Многие отметили, что Авербух "вновь ляпнул нечто скандальное".

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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