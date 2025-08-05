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Сорняки больше не лезут: французский способ срабатывает даже на запущенных участках

Во Франции распространяется метод борьбы с сорняками без химии и гербицидов
1:05
Правда ТВ

Во Франции набирает популярность старая, но эффективная техника борьбы с сорняками — без капли химии. Её используют профессиональные ландшафтные дизайнеры, а теперь и обычные дачники.

Один из них — Жан-Марк из Сен-Пьера. Он говорит, что раньше тратил часы на прополку, а теперь у него ни одного сорняка. Всё благодаря этой простой, но продуманной методике.

Сначала высаживают почвопокровные растения. Например, тимьян или мох. Они закрывают землю и не дают сорнякам расти. Второй шаг — правильно организовать дренаж, чтобы вода не застаивалась. Ну и раз в пару недель — лёгкое рыхление гравия.

Метод не только экологичный, но и экономит деньги. Жан-Марк утверждает, что давно не покупает гербициды, а затраты на растения быстро окупились.

Такой способ уже применяют в городских парках и на общественных клумбах. А на местах проводят мастер-классы, чтобы делиться опытом с жителями.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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