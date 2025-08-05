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Прочнее стали, легче бетона — но всё равно дерево: новый материал способен изменить города и армию

Учёные из США создали материал из дерева, способный останавливать пули
1:11
Правда ТВ
Душа дерева
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Душа дерева

Американская компания InventWood представила материал будущего — супердревесину, которая прочнее стали и даже выдерживает выстрелы. Этот материал делают из обычных досок: сначала убирают лигнин — одно из главных веществ в дереве, а потом прессуют, уменьшая толщину почти на 80 процентов.

Соучредитель компании Алекс Лау объясняет: за счёт этой обработки в материале усиливаются связи между молекулами, что делает его невероятно прочным. Он добавляет — супердревесина устойчива к огню и сохраняет естественный рисунок дерева, в отличие от других переработанных материалов.

Учёные провели тест: по доскам стреляли из газовой пушки. Обычное дерево не выдержало. А супердревесина остановила пули.

Пока её делают из тополя, но в будущем планируют использовать бамбук — он быстрее растёт и меньше вредит экологии. В компании признают, что пока не изучили, как материал ведёт себя под дождём и солнцем. Но надеются, что в будущем он сможет заменить бетон и даже пригодится в армии.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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