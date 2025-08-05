Если я чокнусь, никому не скажу: Ивлеева погрузилась в деревенский быт с головой

Ивлеева раскрывает детали деревенской жизни: блогер делает запасы огурцов на зиму

0:54 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Фото: commons.wikimedia.org by Юхапер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Настя Ивлеева

Блогер Настя Ивлеева продолжает делиться деталями своей новой деревенской жизни.

Накануне она опубликовала в соцсети видео, на котором активно закатывает огурцы на зиму. Количество банок на кадрах свидетельствует о масштабных планах.

"Если я чокнусь, никому не скажу. Но знаки будут", — иронично подписала Ивлеева ролик, намекая на глубокое погружение в сельский быт.

Ранее блогер анонсировала новое шоу, посвящённое реалиям фермерства.

"Хочу посвящать вас в ржомбочные детали нашей жизни. Всё делается не для картинки: даже без съёмочной команды мы пашем, доим и квасим", — подчеркнула она, обещая зрителям честный взгляд на рутинные заботы.

Помимо консервации, Ивлеева занимается хозяйством, демонстрируя полный отказ от гламурного прошлого.

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