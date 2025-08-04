Вассерман против — и не один: в России разгорается спор об образовании мигрантов

Вассерман выступил против запрета на бесплатное школьное обучение для детей мигрантов

0:58 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман выступил против идеи запретить бесплатное школьное образование для детей мигрантов. В разговоре с Pravda. Ru он назвал такую меру вредной и противоречащей историческому опыту России.

По его словам, русская цивилизация всегда принимала тех, кто хотел стать её частью. И важно эту традицию сохранять. Вассерман отметил: "Русским может стать любой, если он этого по-настоящему хочет".

Он напомнил, что уже есть программы, которые помогают детям мигрантов учить русский язык перед тем, как они пойдут в обычные классы. И эти механизмы, считает депутат, нужно развивать, а не отменять.

По мнению Вассермана, государство должно интегрировать, а не изолировать. Иначе страна потеряет то, что веками делало её сильной — способность объединять разные народы в одно целое.

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