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Вассерман против — и не один: в России разгорается спор об образовании мигрантов

Вассерман выступил против запрета на бесплатное школьное обучение для детей мигрантов
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Правда ТВ

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман выступил против идеи запретить бесплатное школьное образование для детей мигрантов. В разговоре с Pravda. Ru он назвал такую меру вредной и противоречащей историческому опыту России.

По его словам, русская цивилизация всегда принимала тех, кто хотел стать её частью. И важно эту традицию сохранять. Вассерман отметил: "Русским может стать любой, если он этого по-настоящему хочет".

Он напомнил, что уже есть программы, которые помогают детям мигрантов учить русский язык перед тем, как они пойдут в обычные классы. И эти механизмы, считает депутат, нужно развивать, а не отменять.

По мнению Вассермана, государство должно интегрировать, а не изолировать. Иначе страна потеряет то, что веками делало её сильной — способность объединять разные народы в одно целое.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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