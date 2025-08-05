Город оглох — и никому нет дела: почему клаксон стал оружием безнаказанности

Амосов: в России нет штрафов за сигналы без причины и шумные автомобили

0:58 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

На дорогах шумно, а наказания — ноль. Автоэксперт Олег Амосов напомнил, что сигналить в городе можно только для предотвращения аварии. Но в реальности на это давно никто не обращает внимания.

По его словам, сигнал должен быть экстренной мерой, а не способом выразить недовольство. Однако ни штрафов, ни контроля за этим нет. Законы, которые должны ограничивать шум от транспорта, в Госдуме обсуждают уже не первый год, но дальше разговоров дело не идёт.

Амосов добавил: по улицам спокойно ездят машины без глушителей, мотоциклы с громкими выхлопами и даже байкеры без номеров. И никого это не волнует. Особенно раздражает, признаётся он, когда такие гонки устраивают по ночам в дачных посёлках. Шум — на грани боли, но ответственности всё равно нет.

Эксперт уверен: пока не будет контроля, на дорогах продолжится акустический хаос.

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