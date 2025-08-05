Город оглох — и никому нет дела: почему клаксон стал оружием безнаказанности

На дорогах шумно, а наказания — ноль. Автоэксперт Олег Амосов напомнил, что сигналить в городе можно только для предотвращения аварии. Но в реальности на это давно никто не обращает внимания.
По его словам, сигнал должен быть экстренной мерой, а не способом выразить недовольство. Однако ни штрафов, ни контроля за этим нет. Законы, которые должны ограничивать шум от транспорта, в Госдуме обсуждают уже не первый год, но дальше разговоров дело не идёт.
Амосов добавил: по улицам спокойно ездят машины без глушителей, мотоциклы с громкими выхлопами и даже байкеры без номеров. И никого это не волнует. Особенно раздражает, признаётся он, когда такие гонки устраивают по ночам в дачных посёлках. Шум — на грани боли, но ответственности всё равно нет.
Эксперт уверен: пока не будет контроля, на дорогах продолжится акустический хаос.
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