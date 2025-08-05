Чем меньше едите — тем сильнее зажимает организм: как работает защитный режим

Худеете, но вес стоит? Возможно, вы сами загоняете организм в стресс. Психолог Татьяна Потемкина назвала три главные ошибки при попытке быстро похудеть.
Первая — стремление к моментальному результату. По её словам, резкая потеря веса — это серьёзный стресс для организма. Тело старается компенсировать его, замедляя обмен веществ. Поэтому нужно выстраивать систему, в которой не страдают ни мышцы, ни нервы, ни кости.
Вторая ошибка — игнорирование особенностей своей конституции. Потемкина напомнила: у кого-то широкая кость, кто-то высокий, и вес напрямую зависит от роста. Психолог советует ориентироваться не на модные цифры, а на индекс массы тела.
И третья ошибка — зацикленность. Когда похудение превращается в самоцель, это может быть связано с неуверенностью в себе и внутренними страхами. Если человек становится раздражительным, плохо спит и теряет силы, это тревожный сигнал. Значит, процесс пошёл не туда.
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