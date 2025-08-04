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Чем хуже градусник — тем спокойнее пациент: как нас обманула норма в 36,6

Врач Бычкова: нормальная температура тела колеблется от 35,4 до 37,3 градуса
Правда ТВ

Температура тела 36,6 — это не правило, а условная норма. Об этом напомнила врач-гематолог Светлана Бычкова. По её словам, нормальная температура может колебаться от 35,4 до 37,3 градуса — и это не всегда говорит о болезни.

Бычкова объяснила: на температуру влияют жара, физическая нагрузка, баня и даже время суток. Например, вечером она может немного повышаться — это нормально. А вот стойкое отклонение без внешних причин может быть поводом для проверки здоровья.

Особое внимание — пониженным значениям. Температура ниже 35,6 может говорить о проблемах с щитовидной железой. Такие колебания врачи отслеживают в больницах, строя так называемые температурные кривые.

По словам специалиста, некоторые люди чувствуют изменения температуры, а некоторые — нет. Поэтому, если стало плохо, термометр — первое, что стоит взять в руки.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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