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Несчастный случай в доме Валерии: невестка оказалась в больнице после падения – что известно

Лиана Шульгина в больнице: что произошло с невесткой певицы Валерии
1:03
Правда ТВ

Невестка певицы Валерии, 27-летняя Лиана Шульгина, была экстренно доставлена в больницу после неудачного падения.

В своём Telegram-канале она опубликовала фото с носилок скорой помощи и снимок из медучреждения, где к её шее подключён медицинский аппарат.

По словам Шульгиной, инцидент произошёл, когда она пыталась поправить зажёванную штору, встав на стул.

"Стул поехал, я упала плашмя на пол, ударившись подбородком и сильно запрокинув голову назад", — пояснила она.

После падения у девушки началась невыносимая головная боль, тошнота, шум в ушах и давление на глаза, мешавшее их открыть.

Её супруг Арсений Шульгин настоял на вызове скорой. Врачи исключили переломы и кровоизлияние, диагностировав серьёзный ушиб. Лиане назначили обезболивающие и постельный режим на неделю.

"До сих пор болят голова и шея. Хочется сказать спасибо бригаде скорой", — заключила Шульгина.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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