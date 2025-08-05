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Часа может не хватить: как спасти себя при отравлении, когда до больницы далеко

Жемчугов: при отравлении на природе нужно промыть желудок водой с содой и пить крепкий чай
Правда ТВ

Если во время отдыха на природе кто-то отравился, а до больницы идти час — не паникуйте. Иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, как действовать в такой ситуации.

Первым делом — промыть желудок. Врач советует выпить как можно больше воды с содой. Это поможет нейтрализовать кислотные токсины. Потом — попытаться вызвать рвоту. После этого можно принять активированный уголь.

Если под рукой есть чай — заварите крепкий. По словам Жемчугова, он сворачивает белки и частично нейтрализует яды.

Особое внимание — детям. Если у ребёнка температура или понос — немедленно в больницу. При обезвоживании маленькие дети особенно уязвимы. Даже если нет рвоты — нужно поить и срочно ехать к врачам.

Главное — не терять время. Простые действия могут спасти жизнь.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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