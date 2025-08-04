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Сорвался или спровоцировали: Олег Майами обматерил зрителя с фестивальной сцены

Оправдание артиста: почему Олег Майами сорвался на зрителя во время концерта
1:04
Правда ТВ

Певец Олег Майами (Олег Кривиков) попал в центр скандала из-за инцидента на музыкальном фестивале в Абрау-Дюрсо.

Как сообщает Telegram-канал "Звездач", артист использовал нецензурную лексику в адрес зрителя прямо со сцены во время выступления.

Конфликт разгорелся после того, как Майами, по данным источника, начал критиковать публику за недостаточное подпевание и отпускать шутки в её адрес. В ответ на замечание одного из посетителей певец перешёл на мат.

"Если ты *** и себя не контролируешь — уходи! Здесь дети получают счастье! Пошёл на *** отсюда!" — прокричал Майами в микрофон на мероприятии, имеющем возрастной ценз 12+.

Позже артист пояснил свой поступок, заявив, что сорвался на "нетрезвого мужчину", который мешал другим зрителям. "Концерт был невероятный. У меня осадочек, что я позволил себе сорваться", — признался Майами, оправдывая свою реакцию поведением посетителя.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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