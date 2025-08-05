Тайна звезды 80-х: Корнелюк раскрыл, почему Анне Вески исчезла из России

Анне Вески ведёт уединённую жизнь в Эстонии после кончины супруга

0:56 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Певец Игорь Корнелюк пролил свет на судьбу легенды советской эстрады Анне Вески.

По его словам, исполнительница хита "Позади крутой поворот" сейчас проживает в Эстонии, полностью отказавшись от концертной деятельности в России.

Композитор признался, что их общение практически прекратилось в последние годы.

"Она живёт за городом под Таллином, никуда не уезжает. Замкнулась", — пояснил Корнелюк в интервью "Фонтанке".

Главной причиной изоляции стала смерть супруга Бенно Бельчикова в мае 2022 года после тяжёлой болезни. Пара прожила в браке более четырёх десятилетий.

Напомним, пик популярности Вески пришёлся на 1980-е годы. Она прославилась благодаря хитам Корнелюка "Не со мной" и "Обезьяна", однако после распада СССР сосредоточилась на карьере в Эстонии.

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