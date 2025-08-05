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Тайна звезды 80-х: Корнелюк раскрыл, почему Анне Вески исчезла из России

Анне Вески ведёт уединённую жизнь в Эстонии после кончины супруга
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Правда ТВ

Певец Игорь Корнелюк пролил свет на судьбу легенды советской эстрады Анне Вески.

По его словам, исполнительница хита "Позади крутой поворот" сейчас проживает в Эстонии, полностью отказавшись от концертной деятельности в России.

Композитор признался, что их общение практически прекратилось в последние годы.

"Она живёт за городом под Таллином, никуда не уезжает. Замкнулась", — пояснил Корнелюк в интервью "Фонтанке".

Главной причиной изоляции стала смерть супруга Бенно Бельчикова в мае 2022 года после тяжёлой болезни. Пара прожила в браке более четырёх десятилетий.

Напомним, пик популярности Вески пришёлся на 1980-е годы. Она прославилась благодаря хитам Корнелюка "Не со мной" и "Обезьяна", однако после распада СССР сосредоточилась на карьере в Эстонии. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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