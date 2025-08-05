Тайна звезды 80-х: Корнелюк раскрыл, почему Анне Вески исчезла из России

Певец Игорь Корнелюк пролил свет на судьбу легенды советской эстрады Анне Вески.
По его словам, исполнительница хита "Позади крутой поворот" сейчас проживает в Эстонии, полностью отказавшись от концертной деятельности в России.
Композитор признался, что их общение практически прекратилось в последние годы.
"Она живёт за городом под Таллином, никуда не уезжает. Замкнулась", — пояснил Корнелюк в интервью "Фонтанке".
Главной причиной изоляции стала смерть супруга Бенно Бельчикова в мае 2022 года после тяжёлой болезни. Пара прожила в браке более четырёх десятилетий.
Напомним, пик популярности Вески пришёлся на 1980-е годы. Она прославилась благодаря хитам Корнелюка "Не со мной" и "Обезьяна", однако после распада СССР сосредоточилась на карьере в Эстонии.
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