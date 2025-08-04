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K-pop против скрежета: как выглядела самая необычная пропагандистская дуэль

Южная Корея демонтировала громкоговорители с K-pop на границе с КНДР
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Правда ТВ

Южная Корея начала демонтаж громкоговорителей на границе с КНДР. Эти устройства раньше транслировали K-pop, новости и антисеверокорейскую пропаганду вдоль всей демилитаризованной зоны.

В ответ на такую "музыкальную атаку" Пхеньян включал громкие звуки, похожие на металлический скрежет. Но с приходом к власти президента Ли Чжэ Мёна в июне трансляции прекратились с обеих сторон.

4 августа Минобороны Южной Кореи официально заявило: громкоговорители уберут полностью. В Сеуле говорят, что это практичная мера, которая должна помочь снизить напряжение между двумя странами.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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