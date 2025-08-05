Оскандалившийся Дмитрий Тарасов просит оставить в покое Анастасию Костенко: люблю свою жену и семью!

Женатый экс-футболист Дмитрий Тарасов выступил с опровержением после скандала, вызванного публикацией его переписки с двумя кубанскими моделями.
Спортсмен настаивает, что просил номера девушек исключительно по деловой необходимости, а не для флирта.
Тарасов пояснил, что познакомился с моделями случайно на пляже в Сочи во время рабочей поездки. Позже его деловой партнёр попросил узнать их контакты.
"Самое простое — написать им лично", — заявил футболист, подчеркнув, что общался на "вы".
Он передал полученный номер партнёру, а модели, по его словам, вместо заработка выбрали "хайп".
После скандала Тарасов резко предупредил противников, чтобы те не беспокоили и не оскорбляли его жену, Анастасию Костенко. Он заверил, что любит свою жену и свою семью.
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