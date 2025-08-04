Гости с требованиями: почему мигранты диктуют условия россиянам

Член СПЧ Кабанов: мигранты стремятся вытеснить россиян как конкурентов

1:00 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов заявил, что часть мигрантов в России считает местных жителей конкурентами, которых нужно "выдавить". Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Царьград".

По его словам, многие приезжие не хотят принимать российские нормы и образ жизни. Кабанов отметил, что мигранты стараются сохранить свои традиции — ходят в никабах, режут жертвенных животных прямо на улицах и молятся в неположенных местах. Всё это, как выразился член СПЧ, создаёт "цивилизационный конфликт".

На фоне этих заявлений регионы продолжают вводить ограничения. Так, в Крыму с июля мигрантам запретили работать в 48 профессиях. Оставили только стройку и туризм. Глава республики Сергей Аксенов пояснил: меры направлены на сохранение порядка и безопасности.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.