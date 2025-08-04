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Зачем высшее образование? Лазарева* в ярости от цен на учёбу дочери в Лондоне

Татьяна Лазарева* — о стоимости учёбы дочери на кинопродюсера в Лондоне: это боль
1:12
Правда ТВ

Телеведущая Татьяна Лазарева* выразила возмущение стоимостью образования своей младшей дочери Антонины в Лондоне.

Во время беседы на YouTube с певцом Потапом (Алексеем Потапенко) Лазарева раскритиковала выбор профессии. Она пояснила, что дочь учится на кинопродюсера в University of the Arts London.

Лазарева не считает высшее образование необходимым для этой сферы, убеждённая, что ремесло осваивается практикой.

"Зачем высшее образование? Я не понимаю…", — заявила ведущая, не назвав точную сумму, но отметив, что оплачивает "крупную сумму", что для неё "боль".

Потапенко признал, что понимает чувства Лазаревой, так как его 16-летний сын Андрей также обучается в Лондоне.

Артист рассказал, что его первая жена выбрала школу как "самую лучшую", несмотря на высокую стоимость. Часть расходов компенсируется за счёт участия сына в баскетбольной команде учебного заведения.

* признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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