Зачем высшее образование? Лазарева* в ярости от цен на учёбу дочери в Лондоне

Татьяна Лазарева* — о стоимости учёбы дочери на кинопродюсера в Лондоне: это боль

1:12 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Телеведущая Татьяна Лазарева* выразила возмущение стоимостью образования своей младшей дочери Антонины в Лондоне.

Во время беседы на YouTube с певцом Потапом (Алексеем Потапенко) Лазарева раскритиковала выбор профессии. Она пояснила, что дочь учится на кинопродюсера в University of the Arts London.

Лазарева не считает высшее образование необходимым для этой сферы, убеждённая, что ремесло осваивается практикой.

"Зачем высшее образование? Я не понимаю…", — заявила ведущая, не назвав точную сумму, но отметив, что оплачивает "крупную сумму", что для неё "боль".

Потапенко признал, что понимает чувства Лазаревой, так как его 16-летний сын Андрей также обучается в Лондоне.

Артист рассказал, что его первая жена выбрала школу как "самую лучшую", несмотря на высокую стоимость. Часть расходов компенсируется за счёт участия сына в баскетбольной команде учебного заведения.

* признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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