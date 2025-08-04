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Пенсия вырастет на 10 221 рубль: кто получит надбавку уже в сентябре

Пенсии россиян старше 80 лет увеличат в сентябре на 10 221 рубль — Балынин
1:03
Правда ТВ

Россиянам, которым исполняется 80 лет в августе, с сентября повысят пенсию на 10 тысяч 221 рубль. Об этом сообщил экономист Игорь Балынин в интервью "Газете.Ru". Он уточнил, что сумма складывается из удвоенной фиксированной выплаты — 8907 рублей — и надбавки за уход — ещё 1314 рублей.

В октябре похожее повышение ждёт тех, кто отметит 80-летие в сентябре. Кроме того, на 7,6% вырастут пенсии для сотрудников силовых структур — Минобороны, МВД, ФСБ, ФСИН и других ведомств.

А в ноябре повысят выплаты для лётных экипажей гражданской авиации и работников угольной отрасли. Это коснётся тех, кто подал заявление до конца сентября и у кого раньше не были учтены все данные.

Сегодня средняя пенсия в России составляет около 25 тысяч рублей.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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