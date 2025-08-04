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Су-57 оказался единственным в небе: почему Индия отвергла американский F-35

Military Watch: Индия отказалась от F-35 из-за давления США и выбрала российский Су-57
1:04
Правда ТВ

На Западе признали: российский Су-57 оказался предпочтительнее американского F-35 для Индии. Об этом пишет журнал Military Watch Magazine. По данным издания, Нью-Дели отказался от покупки F-35 из-за давления со стороны США и жёстких условий, включая запрет на локализацию производства и передачу технологий.

Индийские военные делали ставку на самолёт пятого поколения, и в итоге остановили выбор на Су-57. Издание подчёркивает: из-за санкционной политики Вашингтона, российский истребитель остался единственным доступным вариантом на мировом рынке.

Маршал авиации в отставке Анил Чопра подтвердил: выбор Индии зависит не только от характеристик техники, но и от надёжности партнёра. А Россия, по мнению аналитиков, такую надёжность демонстрирует. В ближайшем будущем Индия может даже доработать Су-57, установив на него собственные радары.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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