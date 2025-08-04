Путин понял Трампа с полуслова — и не купился: что стоит за американскими “жестами”

КП: Путин считает визит Уиткоффа не попыткой мира, а давлением на Москву

1:00 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

По мнению Владимира Путина, за угрозами и ультиматумами скрывается попытка не завершить конфликт, а не дать России выиграть. Об этом пишет kp. ru.

Президент напомнил, что Запад сначала говорил о "стратегическом поражении" Москвы, а теперь хочет просто остановить наступление. Причем любыми способами — от уговоров до новых поставок оружия Украине. Путин уверен: США не стремятся к миру, а лишь к передышке, чтобы затем усилить ВСУ.

По его словам, Москва требует устранить первопричины конфликта. Без этого перемирие бессмысленно. Путин считает, что никакие санкции не заставят Россию отступить — страна борется за своё выживание.

Тем не менее, в Кремле не исключают возможности диалога. Визит спецпосланника США Стива Уиткоффа в Москву оставляет шанс, хотя в Кремле и не питают иллюзий насчёт добрых намерений Вашингтона.

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