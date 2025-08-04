Сбежавший из РФ комик Поперечный* против Лос-Анджелеса: бегите отсюда!

Поперечный* предостерёг россиян от переезда в Лос-Анджелес: высокие цены и ужасы медицины

1:18 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Комик Данила Поперечный* и его супруга, блогер Полина Чистякова, резко раскритиковали условия жизни в Лос-Анджелесе.

В новом выпуске на YouTube-канале Поперечного пара призвала соотечественников не рассматривать переезд в этот город из-за непомерных расходов.

"Для тех, кого интересует стоимость жизни в Лос-Анджелесе — бегите отсюда. Если 5 тысяч долларов в месяц потратить без оглядки для вас слишком много, не приезжайте", — заявил Поперечный.

Он отметил запредельные цены на жилье, продукты питания и обязательные страховки.

Особую критику супруги обрушили на систему здравоохранения США. Поперечный отметил, что даже хорошая медицинская страховка в Лос-Анджелесе обходится в 300-400 долларов ежемесячно, но не покрывает расходы полностью, а лишь предоставляет скидку.

Пара также столкнулась с невозможностью напрямую записаться к профильному врачу — доступен только терапевт, приём у которого может ждать до месяца.

Чистякова призналась, что американская медицина её пугает, и она старается проходить полное обследование при визитах в Россию.

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

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