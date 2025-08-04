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Трамп запускает обратный отсчёт: Москва ждёт Уиткоффа за два дня до конца ультиматума

Спецпосланник США Стив Уиткофф прибудет в Москву до истечения ультиматума Трампа
1:08
Правда ТВ

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прилетит в Москву 6 или 7 августа — за день-два до истечения американского ультиматума по Украине. Об этом сообщил Дональд Трамп. По его словам, встречу с Уиткоффом запросила сама Москва. Визит изначально планировали на выходные, но из-за ситуации в Газе его перенесли.

Вашингтон ждет от Кремля шагов к миру. Ультиматум истекает 8 августа. Если к этому времени боевые действия не прекратятся, США введут новые санкции. Трамп подчеркнул: под них попадет не только Россия, но и её партнёры, продолжающие покупать российскую нефть и газ. Президент уже говорил о возможных пошлинах в 100%, а сенатор Линдси Грэм* называл цифру в 500.

Стив Уиткофф уже четыре раза был в Москве в этом году. Встречался в том числе с Владимиром Путиным. Поездка на этой неделе может стать решающей.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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