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Возраст можно сбросить, как пароль: учёные нашли способ перезагрузки тела

Учёный из Гарварда заявил, что первый человек, способный прожить 150 лет, уже родился
Правда ТВ

Учёный из Гарварда Дэвид Синклер уверен: первый человек, который доживёт до 150 лет, уже родился. Он рассказал об этом в июльском подкасте Moonshots.

Синклер специализируется на долголетии и работает над так называемой эпигенетической перезагрузкой — процессом, который позволяет "сбросить" возраст клеток. Уже есть результаты на мышах и обезьянах: восстановление зрения, обновление тканей и функций.

До 2026 года планируются клинические испытания на людях. Сначала — у пациентов с заболеваниями глаз. Лечение пока дорогое — до двух миллионов долларов. Но к 2035 году учёный надеется выпустить "омолаживающую таблетку", созданную с помощью искусственного интеллекта.

Но мнения в научном мире разделились. Одни восхищаются, другие — предупреждают об этических и социальных рисках. Среди них — неравный доступ к технологии и вопрос: а нужно ли жить дольше, если качество жизни при этом не улучшается?

Так или иначе, гонка за долголетием продолжается.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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