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Французский бульдог и лабрадор в чёрном списке: ветеринар назвал породы, которых лучше избегать

Ветеринар Амир Анвари назвал породы собак, которых не стал бы заводить
Правда ТВ

Если вы мечтаете о собаке, но не хотите потонуть в счетах от ветеринара — прислушайтесь к мнению врача. Ветеринар Амир Анвари в своём видео назвал 10 пород, которых он бы никогда не завёл. В их числе даже популярные лабрадоры и французские бульдоги.

По его словам, у французских бульдогов постоянные проблемы с дыханием, кожей и позвоночником. Лабрадоры, хоть и чудесные, склонны к ожирению — удержать их на диете непросто.

Таксы страдают от проблем со спиной и плохо переносят одиночество. Сиба-ину, бордер-колли и бельгийская малинуа — слишком активные, требуют постоянной стимуляции. Без неё они становятся разрушителями.

Шарпеи — милые, но страдают от аллергий и инфекций кожи. А у кокер-спаниелей бывает внезапная агрессия — даже есть синдром «кокерской ярости».

Голдендудли похожи на плюшевых медведей, но могут обойтись владельцу в кругленькую сумму из-за хронических болячек. Ну а чихуахуа, по словам ветеринара, боятся всего на свете — и из-за страха часто кусаются.

Анвари подчёркивает: выбирайте породу не по внешности, а по возможностям — и своему образу жизни.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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