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Белый уксус не спасёт: почему пол всё равно остаётся грязным

Эксперты: белого уксуса недостаточно для эффективной уборки полов
1:02
Правда ТВ

Белый уксус — это, конечно, удобно и экологично, но для действительно чистого пола его может быть мало. Об этом предупреждают эксперты по уборке.

Профессиональный подход требует большего. Помимо уксуса, важно подобрать подходящее моющее средство — в зависимости от типа покрытия. Где-то нужен мягкий состав, например, для паркета, а где-то — мощный обезжириватель. И без физического усилия не обойтись: помогает щётка или даже специальная техника — автополотёр.

Специалист с 15-летним стажем по имени Мартин говорит, что уксус хорош только для лёгкой уборки. А вот в по-настоящему грязных местах, например, в подъездах или кухнях, нужна техника посерьёзнее. Иначе грязь просто не отмоешь.

Она советует не забывать про регулярность и мелочи: например, положить коврики у входа, чтобы не тащить грязь с улицы. И напоминает: техника стоит денег, но сэкономит время и силы.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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