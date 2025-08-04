Минус 8 кг и никакого кофе: что начала пить обычная мама — теперь её не узнают

Венгерка отказалась от кофе и сбросила 8 кг за месяц благодаря зелёному чаю с лимоном

1:03 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Обычная жительница Венгрии по имени Люси заменила утренний кофе на зелёный чай с имбирём и лимоном — и уже через месяц похудела на 8 килограммов. Говорит, её теперь не узнают даже знакомые.

Раньше без кофе и дня не проходило — особенно с детьми, домом и работой. Но потом она заметила: напиток больше не бодрит, а только вызывает усталость, вздутие и тревожность. Тогда она решила попробовать натуральную альтернативу.

Напиток готовится просто: заварить зелёный чай, добавить тёртый свежий имбирь, кусочек лимона с кожурой и немного лимонного сока. Можно также добавить специи — корицу, куркуму или кардамон. Всё это — натуральные жиросжигатели.

Люси отмечает, что уже через неделю почувствовала лёгкость. Стало больше энергии, улучшился сон и даже кожа стала ровнее. По её словам, дело не в диете, а в маленьком, но важном шаге к здоровому образу жизни.

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