Кабачки гниют прямо на грядке: садоводы теряют урожай из-за одной ошибки

Садовод Самойлова назвала причины гниения кабачков и способы их предотвратить

Кабачки могут начать гнить прямо на грядке — и причин у этого несколько. Об этом рассказала садовод Светлана Самойлова.

Частые дожди, сырость и холодные ночи создают идеальные условия для гнили. Чтобы защитить плоды, под них лучше подкладывать доски, а лишние листья срезать — для проветривания.

Проблема бывает и в избытке плодов. Растению не хватает сил, чтобы "вытянуть" урожай. Выход — вовремя срезать молодые кабачки.

Слизни тоже наносят вред — прокусывают плод, и через ранку проникает инфекция. Самойлова советует посыпать землю вокруг куста золой, табачной пылью или горчицей, а при необходимости применять средства от вредителей.

Важно следить и за подкормками. Для профилактики гнили нужны йод, бор, калий и кальций. Если не хватает этих элементов — завязи могут отваливаться или загнивать.

А если гниль уже появилась — такие плоды нужно сразу удалить. Землю вокруг рыхлить, полив сократить, и, если нужно, внести удобрения.

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