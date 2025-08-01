Как понять, будет ли собака верной: два признака, на которые стоит обратить внимание

Базаркина: преданность собаки зависит от генов и ухода, а не от происхождения

0:52 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Преданность собаки не зависит от того, с улицы она или с родословной. Об этом рассказала зооинженер Наталья Базаркина.

По её словам, миф о том, что дворняжки самые верные, появился из жалости. Мол, кто-то приютил несчастную собаку, и она стала "благодарной до конца жизни". На деле, объясняет специалист, такие собаки нередко попадают обратно в приют — потому что не справляются с жизнью в доме.

Настоящая преданность, уверена Базаркина, зависит от характера животного и от того, как с ним обращается хозяин. Если собаку любят и уважают — она ответит тем же.

Но есть и врождённые черты. Некоторые псы, как и кошки, могут быть независимыми. Сегодня с одним, завтра — с другим. Всё индивидуально.

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